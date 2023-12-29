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Dünya
AA 29.12.2023 11:03

İsrail, Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 36 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki "Megazi" ve "Nusayrat" mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldürüldü.

İsrail, Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 36 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AP]

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladığını aktardı.

Söz konusu kaynaklar, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi ve Nusayrat mülteci kamplarına sabah saatlerinden beri düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 36 Filistinli şehit oldu." dedi.

İsrail'in, kamplardaki evleri hedef aldığı, yıkılan binaların enkazında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında onlarca masum Filistinliyi öldürdüğünü kabul etmişti.

Ordunun açıklamasında, "İsrail ordusu, hava kuvvetleri tarafından pazar ve pazartesi geceleri (24-25 Aralık) Megazi Mülteci Kampı'nda olaylara karışmamış onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırının hedefe yakın binalarda hasara yol açtığını ve sivillere zarar verdiğini kabul etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Saldırının ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin operasyonel soruşturma başlattığı aktarılmıştı.

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