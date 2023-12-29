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Dünya
AA 29.12.2023 10:04

Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar

Dün 79,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 77,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,97 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 77,48 dolar
[Fotograf: Reuters]

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlendiğine ilişkin veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldığını açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 600 bin varil geriledi.

Petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ülkede talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Kızıldeniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle oluşan uluslararası lojistik aksamaları da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yemen'deki Husilerin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamasının ardından, aralarında İngiliz enerji şirketi bp'nin de bulunduğu birçok şirket güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seferlerini askıya almıştı.

Ancak bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını yeniden başlatacaklarını duyurmaları ise bölgede devam eden çatışmaların gemi ticaretine yönelik etkilerinin kısıtlı olabileceği öngörülerini güçlendirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,77 ile 78,27 dolar aralığının direnç, 77,27 ile 76,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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