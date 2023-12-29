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Dünya
AA 29.12.2023 10:02

BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi

White, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Gazze'nin kuzeyinden dönen bir insani yardım konvoyuna İsrail askerlerince ateş açıldığını kaydetti.

Söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktardı.

Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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