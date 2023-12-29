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Dünya
BBC 29.12.2023 09:43

Google'a 'özel mod'da izleme için 5 milyar dolarlık dava

Google, ABD'de, kullanıcılar "özel modda" gezinirken bile onları takip ederek mahremiyetini ihlal ettiği iddiasıyla açılan bir davayı çözüme kavuşturmayı kabul etti.

Google'a 'özel mod'da izleme için 5 milyar dolarlık dava

Toplu davada dünyanın en çok tercih edilen arama motoru ve ana şirketi Alphabet'ten en az 5 milyar dolar talep edildi.

Büyük teknoloji firmaları, ABD ve diğer ülkelerdeki uygulamalarının giderek daha fazla denetlenmesiyle karşı karşıya kaldı.

Google'ı ve kullanıcılarını temsil eden avukatlar yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD Bölge Hakimi Yvonne Gonzalez Rogers, avukatların ön anlaşmaya vardıklarını söylemesinin ardından Kaliforniya'da görülecek dava için planlanan duruşmayı beklemeye aldı.

Anlaşmanın şartları açıklanmadı. Ancak Google avukatların Şubat 2024'e kadar mahkemenin onayına resmi bir çözüm sunması bekleniyor.

Arama motoru, özel görüntüleme modunda bile arama geçmişinin toplanmasının site sahiplerinin "içeriklerinin, ürünlerinin, pazarlamasının ve daha fazlasının performansını daha iyi değerlendirmelerine" yardımcı olduğunu söyledi.

Google'ın Chrome tarayıcısındaki gizli mod, kullanıcılara etkinlikleri tarayıcıya veya cihaza kaydedilmeden internette arama yapma seçeneği sunuyor.

Ancak ziyaret edilen web siteleri, kullanımı izlemek için Google Analytics gibi araçları kullanabiliyor.

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