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Dünya
AA 29.12.2023 10:20

İsrail güçleri, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kalabalık gruplar halinde Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenlediğini ve daha önce "benzeri görülmemiş" şekilde gözaltılar gerçekleştirdiğini anlattı.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerini basıp arama yaptığı, eşyalarına zarar verdiği ifade edildi.

Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, kalabalık İsrail güçlerinin, gözleri bağlı bir şekilde Filistinlileri alıkoyduğu görülüyor.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti verilerine göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu gözaltı ve baskınlarda İsrail güçleri, kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunuyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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