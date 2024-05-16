İsrail, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nden can kayıpları ve büyük bir yıkım bırakarak çekildi

İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi ile yakınındaki Sabra ve Tel Heva mahallelerinden çekilmesi, yaklaşık bir hafta süren saldırının Filistinlilerin evlerinde ve tarım arazilerinde yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

Zeytun Mahallesi'nin sokaklarında harap olmuş arabalar, binalar ve havaya uçurulan konutların yanı sıra mermi ve patlama izleri dikkati çekiyor.

Filistinlilerin evlerindeki yıkımın yanı sıra İsrail güçlerinin yolları kazarak oluşturduğu yıkım da felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

İsrail askerlerinin kara saldırısından okul, sağlık merkezi, cami gibi kurumların da nasibini aldığı bölgede geriye enkaz yığınları kaldı.

Sivil Savunma Birimi: 200'den fazla ev yıkıldı

İsrail ordusunun yaklaşık bir haftanın ardından çekildiği Gazze kentinin güneyindeki Zeytun ve Sabra mahallesinde saldırılar nedeniyle 200'den fazla ev ile sağlık merkezi yıkıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, 6 gün süren saldırıları boyunca Zeytun Mahallesi'nde 200'den fazla evi yıktığını; mahalledeki tek sağlık kliniği olan Zeytun Sağlık Ocağında da hasar meydana getirdiğini aktardı.

Basal, sivil savunma ekiplerinin Zeytun ve Sabra mahallelerinde çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in yerinden edilmiş onlarca kişinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Sabra Sağlık Kliniğini doğrudan bombaladığını ifade eden Basal, ekiplerin saldırı bölgesinde şu ana kadar 14'ten fazla kişinin cesedi ile çok sayıda yaralıya ulaştığını dile getirdi.

Basal, hedef alınan kliniğin, Sabra'daki tek sağlık merkezi olduğuna dikkati çekti.

Sabra Kliniğinin bombalanması, çok sayıda can kaybına yol açtı

Mahalle sakinlerinden Filistinli Hicazi Kadı, İsrail ordusunun UNRWA'ya bağlı Sabra Kliniğine sığınanları hedef alması sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

"Saldırıların ana hedefi kadınlar ve çocuklar." diyen Kadı, dünyaya Filistin halkının yanında yer almaları ve haklı davalarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Filistinli Ahmed el-Benna ise "Bölgeye geri döndüğümüzde, İsrail ordusunun saldırıları sonrasında Sabra Kliniğinde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu cesetler bulduk." diye konuştu.

"Enkaz altında cesetler var"

Benna, kliniğin güvenli olduğunu düşündükleri zemin katında 20'den fazla Filistinli ailenin naaşının olduğu bilgisini paylaştı.

Cansız bedenlerin hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Benna, sivil savunma ekiplerinin kısıtlı imkanlara sahip olduğu için arama kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşadığını belirtti.

Benna, "Zeytun Mahallesi ve çevresinde araziler, evler dahil olmak üzere gerçekleşen yıkımın boyutları çok büyük. Kadınlar ve çocuklar çok korkuyor." dedi.

Filistinli genç Zekeriya Daur ise şunları söyledi:

"UNRWA'ya ait kliniğin güvenli olduğunu düşündük fakat İsrail, burayı hedef aldı ve bombaladı. Oraya sığınan çocukları ve kadınları öldürdü. Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer yok. Bu saldırıları sona erdirmek için bir çözüme ihtiyacımız var."