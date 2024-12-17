İsrail, Gazze'deki hastanede jeneratörleri, su depolarını ve oksijen şebekesini hedef aldı

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajında, "İsrail ordusu, kasıtlı olarak hastane çevresindeki cadde ve sokaklara patlayıcılarla saldırı düzenledi, çevre binalara konuşlanan keskin nişancılar ve Quadcopter tipi dronlarla yoğun bakım ünitesi hedef alındı." ifadesini kullandı.

Hastanenin çatısının da hedef alındığını ve su depolarının zarar gördüğünü ifade eden Ebu Safiyye, elektrik jeneratörleri ve oksijen şebekesinde de büyük çapta hasar meydana geldiğini kaydetti.

Ebu Safiyye, hastaneyi hedef alan saldırıların hastaların ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Bombardıman altında, korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar, hastane çalışanları ve yaralılarda büyük paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusunun Filistinlilere ait evleri ve sivil toplulukları hedef aldığını ve her gün onlarca Filistinlinin yaralandığını hatırlatan Ebu Safiyye, benzer trajik manzaraların her gün tekrar ettiğini vurguladı.

Ebu Safiyye, İsrail'in hastaneyi hedef alan saldırılarının durdurulması çağrısı yaparak, "Yoğun bakımda 64 yaralı ve 6 hasta var. İsrail'in her bir saldırısında hastaları ve yaralıları koridorlara taşıyoruz. Bu durum hayatlarını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.