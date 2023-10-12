İsrail-Filistin çatışması, 6. gününde artarak devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulunarak uçaklardan broşür attı.

Broşürlerde, "Beyt Lahya bölgesi sakinleri, Hamas'ın operasyonları İsrail güçlerini, ikamet ettiğiniz bölgelerde harekete geçmeye sevk etti. Güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve bilinen sığınaklara gitmelisiniz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı saldırılardan ülke yönetimini sorumlu tuttu

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tuttu.

İsrail Parlamentosunda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini değerlendirdi.

Cassif, Filistinli grupların saldırılarının ardından İsrail'in, Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini bombalamasının savaş suçu olduğunu belirterek "İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze'deki sivil ölümlerinin sorulmasına öfkelendi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, Gazze'deki sivil ölümlerini önlemek konusunda İsrail'in ne yapmayı planladığına ilişkin sorularına öfkelendi.

Herzog, Gazze'deki sivillerin Hamas'ın saldırılarından haberinin bulunmadığı ya da buna dahil olmadıkları söyleminin doğru olmadığını savunarak sivillerin yaşamını yitirmesini "Bir darbe girişiminde Gazze'yi ele geçiren kötü niyetli rejime karşı ayaklanabilirlerdi, buna karşı savaşabilirlerdi." sözleriyle savundu.

Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Maruf, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceğini söyledi

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının onlarca Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini bombalayarak "katliam yaptığı" kaydedildi.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Filistinli direniş grubu Hamas, "acil seferberlik durumu" çağrısında bulundu

Filistinli direniş grubu Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere "acil seferberlik ve İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilere karşı koyma" çağrısında bulundu.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, Filistin halkından "İşgal altındaki Batı Şeria’da köylerimize baskın yapan ve saldıran işgal ordusu ve onun yerleşimci sürülerine karşı" acil seferberlik durumuna geçmesi ve onlara karşı koyması istendi.

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Kudüs’ün batısındaki Beyt Şems kenti ile Gazze yakınlarında İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.