İsrail-Filistin çatışması, 11. gününde artarak devam ediyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından sınırdaki Yiftah yerleşim bölgesine iki antitank füzesinin atıldığı ve orduya ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığı aktarıldı.

Saldırılarda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı bildirilirken, Hizbullah'a ait noktaların tank ve top atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan farklı bir açıklamada, Lübnan tarafından İsrail sınırındaki Metula yerleşim bölgesi ve orduya ait bir noktaya tanksavar füzesi atıldığı, sınırdaki askeri bölgelere de hafif silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, bu saldırıda iki asker ve biri sivil toplam 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail, Metula'nın hemen karşısında yer alan Tel Hamamis ve El-Vazzani bölgelerini bombaladı.

Haberde, İsrail'in Lübnan'daki Mercayun ilçesinin ovasına "fosfor bombası attığı" ifade edildi.

İsrail, Gazze'de su bidonlarıyla eve dönen 2 çocuğu öldürdü

İsrail, abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu, ciddi anlamda su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgesine yakın Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, yaşadığı acıyı anlattı.

Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesindeki evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm" dedi.

İsrail bombalarının 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki Gazal'ı kendilerinden kopardığını dile getiren acılı baba, "İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar" diye konuştu.

Şaviş, İsrail savaş uçaklarının sivilleri çok iyi görebildiğini vurguladı.

Filistinli baba, İsrail saldırılarında evlerindeki su deposunun zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımla su almaya gitmiştik ve bidonlarla su taşıyorduk. Ben su bidonlarıyla eve döndükten saniyeler sonra çocuklarımın şehit olduğu patlamanın sesini duydum. Yaşananlara inanamadım. Hala büyük bir şoktayım."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu Kerame Hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Kerame Hastanesinin yanı başındaki binaları bombaladığını belirtti.

Hava saldırıları sonucu Kerame Hastanesinde de oluşan ciddi hasar sebebiyle binanın hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa-Gazze Hastanesi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kurulmuş sahra hastanesinin de İsrail saldırılarında zarar gördüğünü aktardı.

Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in yoğun saldırıları ve abluka nedeniyle yakıtın bitmek üzere olduğunu, bunun da insani felakete yol açabileceğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle yakıt stoklarının tükenmek üzere olduğunu, bunun da sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Maruf, şunları söyledi:

"Hastaneler elektrik olmadan hizmet veremeyeceği için yakıtın bitmesi, yaralılar, prematüre bebekler başta olmak üzere hastaların idama mahkum edilmesi anlamına geliyor."

Maruf, sadece hastanelerin değil, belediyelerin su pompalamak, kanalizasyon ve atıkları taşımak için yakıta bağımlı olduğuna işaret ederek, yakıtın olmaması durumunda Gazzelileri tehdit eden sağlık sorunları oluşacağını, belediyelerin halka içme suyu tedarik hizmetini aksatacağını vurguladı.

"Gazze'deki durum, kameralar önünde yaşanan bir insanlık felaketi" diyen Maruf, Gazze'ye yakıt, tıbbi yardım, su ve yiyecek sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini vurguladı.

Maruf, Refah'ın açılması için Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elektriğin kesilmesiyle hastaneler gerçek bir çöküşe girdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığın Facebook hesabından yaptığı açıklamada Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle çöküş durumuna geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için tüm benzin istasyonu sahiplerini ve elinde bir litre mazot bulunan herkesi derhal Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."

Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad da hastanelerdeki "felakete" ilişkin açıklama yaptı.

Hammad, Bakanlığın sitesinde yayımlanan açıklamasında "İlaçların, tıbbi sarf malzemelerinin ve yakıtın tükenmesi, insani bir felaketin habercisi olup yoğun bakım, kuvöz ve kritik bölümlerdeki hastaları tehlikeye atıyor ve kaçınılmaz ölümle karşı karşıya bırakıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın ilaç depolarının "boş" olduğuna dikkati çeken Hammad, bağışçı kurumlara, Arap ve İslam ülkelerine, sağlık hizmetlerinin devam etmesi için Gazze'deki sağlık sektörünü destekleme çağrısında bulundu.

İsrail basınına göre, 4 bin Gazzeli işçi İsrail güçlerince alıkonuluyor

Kanal 12 televizyonunda, İsrail'de çalışan yaklaşık 4 bin Gazzeli işçinin 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail güçlerince alıkonulduğu belirtildi.

Aralarında çalışma izni bulunmayan Gazzelilerin de olduğu işçiler İsrail'e saldırıdan bir hafta önce girdi.

Gazzeli işçiler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılardan haberdar olup olmadıkları, saldırının planlanmasında işbirliği yapıp yapmadıkları konusunda sorgulanıyor.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde ise Gazze Şeridi'nden 118 silahlı kişinin hapishanelerde tutulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılara katılan onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni olan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Hizbullah, sınır bölgesinde İsrail ile çatışan 4 üyesinin öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail ile ülkenin güney sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden üyelerinin kimliğini açıkladı.

Örgüte yakınlığıyla bilinen A-Mayadeen TV'nin internet sitesinden paylaşılan açıklamada, kimlik bilgilerine yer verilen 4 milisin çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah, milislerinin hangi çatışmada ne zaman öldüklerine dair detay vermedi.

İsrail ordusu, bu sabah sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada, Lübnan topraklarından 2 roketin fırlatıldığı, hava savunma sisteminin 1 roketi vurduğu, diğer roketin ise açık alana düştüğü kaydedildi.

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarında bir komutanının öldüğünü duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi ve Orta Gazze Tugayı komutanı Eymen Nevfel'in öldüğü belirtildi.

Hamas, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Hamas'ın hukuk sorumlusu Teysir İbrahim ile Vaiz Vail ez-Zerid'in de öldüğünü duyurmuştu.

İsrailli askeri yetkili "Hamas'ın saldırısında uyarıda bulunmayı başaramadıklarını" söyledi

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva'nun İsrail Ordu Radyosu'nda yer verilen açıklamasında, Hamas'ın, Gazze Şeridi'ni çevreleyen İsrail yerleşimlerine ve askeri noktalara yönelik saldırısı konusunda uyarıda bulunmakta başarısız olduklarını söyledi.

Haliva, "Savaşın başlangıcı bir istihbarat hatasıydı. Yönetimimdeki Askeri İstihbarat Dairesi olarak, Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısı konusunda uyarıda bulunmayı başaramadık" ifadelerini kullandı.

"En önemli görevlerinde başarısız olduklarını" kaydeden Haliva "bu başarısızlığın tüm sorumluluğunu Askeri İstihbarat Daire Başkanı olarak kendisinin taşıdığını" belirtti.

İsrailli yetkili, "Araştırılması gereken ne varsa onu daha derin ve kapsamlı bir şekilde araştırıp sonuç çıkaracağız. Artık tek görev var, o da savaşmak ve kazanmak" ifadelerini kullandı.

BM: İsrail'in saldırılarında Gazze'de bir okulun hedef alınması sonucu 6 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze'nin orta bölgesindeki el-Magazi Mülteci Kamp'nda yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı UNRWA'ya bağlı bir okulunun vurulması sonucu 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Ajansın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada İsrail bombardımanı sonucunda okuldaki 6 kişinin öldüğünü kaydederek, UNRWA çalışanlarının içinde bulunduğu onlarca kişinin de yaralandığını aktardı.

Lazzarini, okulda ciddi hasar meydana geldiğini ve ölü sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Söz konusu okula sığınan, 4 bin kişinin bulunduğunu kaydeden BM yetkilisi, "Bu utanç verici bir durum ve bir kez daha sivillerin yaşamlarının açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor. Gazze'de artık güvenli bir yer yok, UNRWA tesisleri bile güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM binasında düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve bombalamalar sonucu 24 UNRWA tesisinin zarar gördüğünü bildirdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının ilk belirlemelere göre 500'e yükseldiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 3 gün yas ilan ettiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırıya ilişkin "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.