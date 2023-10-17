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Dünya
AA 17.10.2023 23:23

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ziyaretini yarıda kesti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi’ndeki hastane saldırısının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün ziyaretini yarıda kesti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şeyh açıklamasında, Ürdün, Mısır, Filistin ve ABD'nin katılacağı dörtlü zirve kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Devlet Başkanı Abbas'ın ülkesine dönme kararı aldığını ve Filistinli yöneticileri acil toplantıya çağırdığını kaydetti.

Filistin yönetiminde yarın yapılacak dörtlü zirveyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceği belirtilmişti.

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