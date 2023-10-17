AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki hastane saldırısının failleri hesap vermeli

Borrell, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen haberler, günlerdir gözlerimizin önünde gerçekleşen trajediye korku ekledi. Bir kez daha masum siviller en yüksek bedeli ödedi." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu suçun sorumlusu ortaya çıkarılmalı. Failler hesap vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, saldırıyla ilgili "Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil" ifadesini kullanırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.