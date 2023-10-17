Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2023 23:24

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki hastane saldırısının failleri hesap vermeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki hastane saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'deki hastane saldırısının failleri hesap vermeli
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Borrell, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen haberler, günlerdir gözlerimizin önünde gerçekleşen trajediye korku ekledi. Bir kez daha masum siviller en yüksek bedeli ödedi." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu suçun sorumlusu ortaya çıkarılmalı. Failler hesap vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, saldırıyla ilgili "Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil" ifadesini kullanırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Rusya ve BAE, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısını talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi
00:41
Ürdün, Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan zirveyi iptal etti
00:39
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
00:51
İletişim Başkanı Altun'dan sağduyu çağrısı
00:46
İsrail-Filistin çatışması, 11. gününde artarak devam ediyor
00:30
Pentagon, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklamada bulundu
Kare kare İsrail zulmü…
Kare kare İsrail zulmü…
FOTO FOKUS
İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırıları protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ