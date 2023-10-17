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Dünya
AA 17.10.2023 23:08

Fransız siyasetçilerden, Gazze’de hastane bombalayan İsrail'e sessiz kalan Fransa hükümetine tepki

Fransız siyasetçiler, İsrail’in Gazze’de yüzlerce sivilin öldüğü bir hastaneyi bombalamasına ve Fransız hükümetinin buna sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Fransız siyasetçilerden, Gazze’de hastane bombalayan İsrail'e sessiz kalan Fransa hükümetine tepki
[Fotograf: AA]

Ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Jean-Luc Melenchon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaş suçları kınanmalı, soruşturma açılmalı ve cezalandırılmalıdır. Başka yere bakmaya gerek yok. Fransa, İsrail hükümetine koşulsuz desteğini durdurmalı"  dedi.

Melenchon, Filistinlilere yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Fransız milletvekilli Thomas Portes ise İsrail'in hastaneyi bombalamasına karşı art arda kınamalar geldiğine dikkati çekerek, "Fransa sessiz. İsrail'e koşulsuz desteğin bedeli: Sivil katliamlara göz yummak. Savaş suçlarına göz yummak" yorumunu yaptı.

 "BM etnik temizliği derhal durdurmalı”

Fransız Milletvekili David Guiraud da Gazze'deki hastanenin bombalanmasında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Hastanedeki hastalar, bu katliamı hak etmek için ne yaptı? Bu delilik durdurulmalı. Birleşmiş Milletler (BM) etnik temizliği derhal durdurmalı. Zamanımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Meclis Grup Başkan Vekili Mathilde Panot ise İsrail ordusunun bombaladığı hastanede en az 500 sivilin öldüğüne dikkati çekerek, "İsrail hükümetinin aşırı sağcı koşulsuz destekçileri ne diyor bu konuda?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Panot, Fransa'ya ise "derhal bir ateşkes sağlanması" için çağrıda bulunması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

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Filistin - İsrail Çatışması Fransa
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