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Dünya
AA 17.10.2023 23:08

Libya Başbakanı Dibeybe: İsrail'in hastaneyi vurması vahşi bir suç

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının "vahşi bir suç" olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Dibeybe: İsrail'in hastaneyi vurması vahşi bir suç
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hukumetuna" adlı platformun sosyal medya hesabından Başbakan Dibeybe'nin İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki açıklaması paylaşıldı.

Açıklamasında,"İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması vahşi bir suç. Her türlü sınırı aşan bu suçu kınıyoruz. Tıbbi ve sivillere ait tesislerin vurulması bir savaş suçudur ve bu saldırganlığa son verilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Dibeybe, hastane saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dibeybe ayrıca, başta büyük devletler olmak üzere tüm devletlere İsrail'in suçlarını durdurma ve abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşması için koridor açma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

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