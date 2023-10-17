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Dünya
TRT Haber 17.10.2023 23:05

İran'da 1 günlük yas ilan edildi

İran'da Israil'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın 1 günlüğüne genel yas ilan edildi.

İran'da 1 günlük yas ilan edildi
[Fotograf: AA]

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