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HABER GİRİŞ
17.10.2023 23:05
, 17.10.2023 23:06
SON GÜNCELLEME
17.10.2023 23:06
İran'da 1 günlük yas ilan edildi
İran'da Israil'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın 1 günlüğüne genel yas ilan edildi.
[Fotograf: AA]
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