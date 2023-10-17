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Dünya
AA 17.10.2023 22:46

Pakistan'dan Gazze'deki hastane bombalamasına tepki: İnsanlık dışı ve savunulamaz

Pakistan, İsrail'i şiddetle kınayarak, sivillerin bulunduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz olduğunu" bildirdi.

Pakistan'dan Gazze'deki hastane bombalamasına tepki: İnsanlık dışı ve savunulamaz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, sivillerin barınma ve acil tedavi arayışında olduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sivil nüfusun ve tesislerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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