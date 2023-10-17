KKTC Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Tatar, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi.

Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Haber’e konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “İsrail’in hastaneneye yönelik yaptığı saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu bir savaş suçudur, bir katliamdır. Bu barbarlık karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yapıyorum" dedi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.