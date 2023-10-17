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Dünya
İHA 17.10.2023 22:48

Kanada Başbakanı: Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlediği saldırıyı kınayarak, “Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez” dedi.

Kanada Başbakanı: Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez
[Fotograf: Reuters]

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı Kanada tarafından kınandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Al Ahli Arab Hastanesi’ne yönelik saldırının `korkunç ve kesinlikle kabul edilemez` olduğunu vurgulayarak, “Gazze'den gelen haberler korkunç ve kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda ve her durumda uluslararası hukuka saygı duyulması gerekiyor. Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez” dedi.

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

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