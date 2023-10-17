Kanada Başbakanı: Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı Kanada tarafından kınandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Al Ahli Arab Hastanesi’ne yönelik saldırının `korkunç ve kesinlikle kabul edilemez` olduğunu vurgulayarak, “Gazze'den gelen haberler korkunç ve kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda ve her durumda uluslararası hukuka saygı duyulması gerekiyor. Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez” dedi.