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Dünya
İHA 17.10.2023 23:04

İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği saldırı sonrası Batı Şeria, Ürdün ve Lübnan’da yüzlerce kişi sokağa indi. Gösteciler, Ürdün'de İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalıştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası Batı Şeria, Ürdün ve Lübnan’da yüzlerce kişi sokağa indi.

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki başkent Ramallah, Nablus ve Cenin’de sokağa inen Filistinliler, İsrail’in hastaneye düzenlediği saldırıyı protesto etti. Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da tepki gösterdi.

Lübnan’daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerde, ellerindeki Filistin bayrakları ile yürüyüş düzenleyerek, hastane saldırısını protesto etti. Filistinliler, İsrail'in işlediği savaş suçlarından dolayı cezalandırılması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmalarını ve müdahale etmelerini istedi.

Göstericiler, Ürdün’de İsrail Büyükelçiliğine girmeye çalıştı Hastane saldırısı sonrası sokağa inen onlarca kişi Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün ziyaretini protesto etti.

Göstericiler, İsrail’in saldırılarını durdurması için müdahale ve Gazze Şeridi’ne acil insani ve tıbbi yardımın girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Polis, büyükleçiliğe girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırıları protesto edildi
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