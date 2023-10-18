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Dünya
AA 18.10.2023 00:16

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Uluslararası toplum harekete geçmeli

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayarak, bunun insanlık suçu olduğunu bildirdi. Muhammed, uluslararası topluma, İsrail'e karşı derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Uluslararası toplum harekete geçmeli
[Fotograf: AFP]

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanın can vermesine neden olduğunu belirtti.

Muhammed, "Uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvenli alan olarak kabul edilen bir hastaneyi hedef almak insanlık suçudur" ifadesini kullandı.

Musa Faki Muhammed, uluslararası topluma, İsrail'e karşı derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

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