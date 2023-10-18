Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 00:36

DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısıyla ilgili, sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu duyurdu.

DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
[Fotograf: Reuters]

Ryan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının ardından çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

"Gazze'de hastaneye yapılan saldırı, bir savaş suçu mudur?" sorusunu yanıtlayan Ryan, bunun spesifik ve yasalarla belirlenen bir kavram olduğunu söyledi. Ryan, "Bu durumda sağlık hizmetlerine ve çalışanlarına yönelik her saldırı, uluslararası hukukun ihlalidir. Nerede olursa olsun" dedi

İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki hastaneyi vurdu: En az 500 kişi öldü

Ryan, şiddet ve bombalı saldırıların durması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze halkına yardım ulaştırmalıyız ve bunun şimdi, bu gece olması gerekiyor. Bunun kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed el-Mandhari de DSÖ'nün bu saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

El-Mandhari, Gazze'nin kuzeyinde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesinin İsrail'in tahliyesini istediği hastanelerden biri olduğunu vurguladı.

"Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırının ardından X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail-Filistin çatışması, 11. gününde artarak devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi
00:41
Ürdün, Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan zirveyi iptal etti
00:51
İletişim Başkanı Altun'dan sağduyu çağrısı
00:46
İsrail-Filistin çatışması, 11. gününde artarak devam ediyor
00:30
Pentagon, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklamada bulundu
00:28
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Uluslararası toplum harekete geçmeli
Kare kare İsrail zulmü…
Kare kare İsrail zulmü…
FOTO FOKUS
İsrail'in saldırıları protesto edildi
İsrail'in saldırıları protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ