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Dünya
AA 17.05.2023 14:51

İsrail Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı binayı yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı binayı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail Doğu Kudüs'te 50 Filistinlinin yaşadığı binayı yıktı

Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine gelen İsrail güçleri, buldozerlerle 7 daireli apartmanı yerle bir etti.

Apartman sakinlerinden Ummu Adem el-Huseyni, İsrail'in 2009 yılında apartmanın bir kısmını, bu kez ise tüm binayı yıktığını söyledi.

Apartmandaki 6 dairede evli oğullarının yaşadığını ve binada 50 kişinin barındığını anlatan Huseyni, "2006'dan beri burada yaşıyoruz. Evler için kaç kez ruhsat almaya çalıştık. Bunun için avukat tuttuk. Ama çabalarımız hep boşa gitti." dedi.

"Binayı uyarı yapılmadan yıktılar, eşyaları çıkaramadık"

Binada çok anılarının olduğunu belirten Huseyni, uyarı yapılmadan yıkılan binadaki evlerden mobilyaları da çıkaramadıklarını ifade etti.

İsrail belediyesinden yıkıma dair açıklama yapılmadı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

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