Lapid sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli nakliye şirketine ait geminin saldırıya uğramasının arkasında İran olduğunu ima ederek, "İran sadece bir İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlık kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın uluslararası nakliyat ve ticaret seyrini de tehdit ettiğini ileri süren Lapid, "Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Lapid, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile sürekli temas halinde olduğunu aktararak, "Bu akşam kendisine bir İngiliz vatandaşının da öldürüldüğü gemiye yapılan saldırıya şiddetle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi." açıklamasında bulundu.

İsrail, Hint Okyanusu'nda bir nakliye gemisini hedef alan saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

İsrail’in Kanal13 televizyonu, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkilinin Hint Okyanusu'nda gerçekleşen gemi saldırısına ilişkin görüşlerini aktarmıştı.

Haberde söz konusu yetkilinin, “İsrail gemisinin Hint Okyanusu'nda hedef alınmasının arkasında İran var. Bir İran terör saldırısı var, iki masum insan öldü.” şeklindeki sözlerine yer verilmişti.

Tanzanya'dan BAE’ye giderken Hint Okyanusu'nda dün saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinden yapılan açıklamada, "Dün M/T Mercer Street isimli gemide meydana gelen olayın, gemideki mürettebattan biri Rumen, biri İngiliz uyruklu ikisinin ölümüyle sonuçlandığını derin üzüntüyle anlıyoruz." ifadesinde bulunulmuştu.

Şirket, gün içinde yaptığı başka açıklamada da Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki "Mercer Street" adındaki yakıt tankerinin hedef alındığından şüphelendiklerini bildirmişti.

Geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.