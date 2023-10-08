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Dünya
AA 08.10.2023 20:47

İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez
[Fotograf: Reuters]

Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

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