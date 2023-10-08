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Dünya
TRT Haber 08.10.2023 20:42

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
[Fotograf: AA]

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