ABD İsrail’e destek amacıyla savaş gemileri ve uçakları gönderiyor

Austin “Bölgedeki ABD Hava Kuvvetlerinin F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarını artırmak için de adımlar attık. ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak hazır kuvvetlerini bulunduruyor” dedi.

Taarruz grubunda USS Gerald Ford’a eşlik eden diğer gemiler şöyle sıralanıyor:

Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü:

USS Normandy (CG 60)

Arleigh-Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri:

-USS Thomas Hudner

-USS Ramage

-USS Carney

-USS Roosevelt

ABD Savunma Bakanı Austin "ABD İsrail savunma güçlerine hızlı bir şekilde mühimmat ve ek ekipman sağlayacak. İsrail'e ilk yardım paketi bugün hareket ediyor ve önümüzdeki günlerde yerine ulaşmış olacak" diye konuştu.