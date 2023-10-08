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Dünya
AA 08.10.2023 20:32

Gazze'de dumanlar yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

Hamas'ın 'Aksa Tufanı' adlı operasyonuna karşı İsrail ordusu savaş durumuna geçti. İsrail savaş uçakları Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu.

Beyt Hanun beldesi ile Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binalar hedef alındı.

İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 700'e yükseldi
İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 700'e yükseldi

Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailli asker sayısı da 50'yi aştı. İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki sivilleri tahliye etti.

İsrail medyası 750 İsraillinin de kaybolduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğu belirtildi. Esirler arasında üst düzey komutanların olduğuna dikkat çekildi.

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Gazze'de dumanlar yükseliyor
Gazze'de dumanlar yükseliyor
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