Gazze'de dumanlar yükseldi

Hamas'ın 'Aksa Tufanı' adlı operasyonuna karşı İsrail ordusu savaş durumuna geçti. İsrail savaş uçakları Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu.

Beyt Hanun beldesi ile Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binalar hedef alındı.

İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın saldırılarında ölen İsrailli asker sayısı da 50'yi aştı. İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki sivilleri tahliye etti.

İsrail medyası 750 İsraillinin de kaybolduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğu belirtildi. Esirler arasında üst düzey komutanların olduğuna dikkat çekildi.