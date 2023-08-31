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Dünya
AA 31.08.2023 03:28

İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir genci yaraladı.

İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki Amman Caddesi'nde İsrail askerleriyle çıkan olaylarda, Filistinli bir gencin gerçek mermiyle ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıkları, buldozerlerin eşlik ettiği çok sayıda İsrail gücünün, Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için Nablus'taki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere baskın düzenlediğini; daha sonra askerler ile Filistinliler arasında çatışma çıktığını söylemişti.

İsrail askerlerinin, gerçek ve kauçuk kaplı mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda, Filistinli gençlerin de yolları kapattığı, taş ve molotofkokteyli attığı belirtilmişti.

Yahudi yerleşimciler sık sık bölgeye baskın düzenliyor

Nablus'ta ayrıca askeri bir aracın geçişi sırada infilak eden patlayıcı nedeniyle 2 İsrail askeri de yaralanmış; olayın sorumluluğunu İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Nablus Tugayı üstlenmişti.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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