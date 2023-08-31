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Dünya
AA 31.08.2023 02:44

İngiltere Gabon’daki darbeyi kınadı

İngiltere, Afrika ülkesi Gabon'da gerçekleşen askeri darbeyi kınayarak anayasal düzenin yeniden kurulması çağrısı yaptı.

İngiltere Gabon’daki darbeyi kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık, askerin Gabon'da anayasal olmayan bir şekilde gücü ele almasını kınamakta ve anayasal hükümet düzeninin yeniden kurulması çağrısı yapmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Darbe öncesi yapılan seçimler sonrası medya özgürlüğü gibi konularda endişelerin dile getirildiği belirtilen açıklamada, "Tüm partileri ve vatandaşları, seçimle ilgili anlaşmazlıkları çözmek için yasal ve anayasal süreçleri takip etmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca ülkede yaşayan İngiltere vatandaşlarının ihtiyaç duymaları halinde arayabilecekleri telefon numarası paylaşılırken seyahat uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu
Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da 30 Ağustos sabahı erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da görevi devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükumetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

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