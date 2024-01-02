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Dünya
AA 02.01.2024 10:01

İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü

Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, bu gece de Batı Şeria'daki çeşitli kentlere, kasabalara ve mülteci kamplarına baskınlar düzenledi.

İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Azun kasabasına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, kasabada çıkan olaylarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Yerel kaynaklar, baskına tepki gösteren Filistinli grupların, İsrail güçlerine el yapımı bomba attığını, İsrail güçlerinin ise bir binada Filistinlileri kuşattığını ifade etti.

Kaynaklar ayrıca binada ablukaya alınanlar arasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya hesaplarında, İsrail ordusunun Kalkilya'da yaralı bir Filistinliyi yerlerde sürüklediği görüntüler yer aldı.

İsrail askerlerinin, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği ve kentteki altyapıyı tahrip ettiği aktarıldı.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Çıkan olaylarda mülteci kampında yaralanan bir Filistinli kentteki İbni Sina Hastanesi'ne nakledildi.

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