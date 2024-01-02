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Dünya
TRT Haber 02.01.2024 08:55

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi müdürü: Kanser ilaçları bitti, Türkiye'den yardım talep ediyoruz

Gazze'de kanser hastalarının tek tedavi merkezi Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ydi. Ancak İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle artık tedavi verilemiyor. Hastanenin müdürü Subhi Sukeyk, hastanenin tekrar faaliyete geçmesi için Türkiye'den yardım talep etti.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi müdürü: Kanser ilaçları bitti, Türkiye'den yardım talep ediyoruz
[Fotograf: AA]

Gazze'deki tek kanser hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle işlevsiz kaldı.

Hastanenin müdürü Subhi Sukeyk Türkiye'ye seslendi. "Hastanenin yeniden faaliyete geçmesi için özellikle kardeş ülke Türkiye'den yardım talep ediyoruz" dedi.

Sukeyk yaptığı açıklamada, İsrail ablukası nedeniyle hastanede kanser hastalarının tedavisinde uygulanan ilaçların bittiğini vurguladı. Bazı hastaların Türkiye dahil başka ülkelere sevk edildiğini söyledi.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze'deki kanser hastaları için tek 'umut kapısı' olduğunu hatırlattı.

Hastane müdürü açıklamasında başta Türkiye olmak üzere dünyaya seslendi. "Özellikle kardeş ülke Türkiye'den hastaların sevkine izin verilmesi ve tedavi için ihtiyaç duyulan ilaçların temin edilmesini talep ediyoruz" dedi.

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