İsrail ordusu Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde en az 31 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 88. günde karadan işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef almaya devam etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 3 eve düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alması sonucu da 9 Filistinli öldürüldü, birçok kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarında çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı.

İsrail ordusu obüslerle Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nı da hedef alırken, savaş gemileri de Deyr el-Belah'ı yoğun şekilde bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karadan işgalini sürdüren İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında, İsrail ordusunun sürdürdüğü topçu atışları ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak şiddetli çatışmalar yaşandı.