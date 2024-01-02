İspanya Meclisi'nde İsrail protestosu

İspanya Parlamentosu'nda İsrail'in Gazze'deki katliamı ele alındı.

Milletvekili Maria Marin İsrail'i protesto etti.



Marin konuşması sırasında "Lanet olsun soykırımcılara ve lanet olsun kendilerini onların dostu ilan edenlere" ifadesini kullandı.



Vekil Gazze'de yaşananlara da dikkat çekti.



İspanyol siyasetçi elinde Gazze'de katledilen masum çocukları simgeleyen kefene sarılı temsili bebekle sözlerini şöyle noktaladı:

"Filistin kazanacak, yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Filistin!"

Parlamento, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını oybirliği ile kınadı.