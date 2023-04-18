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Dünya
AA 18.04.2023 19:55

İsrail Batı Şeria'da bir caminin de olduğu 23 inşaatın durdurulmasını istedi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir caminin de bulunduğu Filistinlilere ait 23 yapı için "inşaatın durdurulması" yönünde ihtarname gönderdi.

İsrail Batı Şeria'da bir caminin de olduğu 23 inşaatın durdurulmasını istedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu, Selfit kentinin batısında yer alan Zaviye Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Müdürü Azmi Şukayr, İsrail idaresinin, bir caminin yanı sıra 4'er dairenin bulunduğu iki bina ile tarım arazilerindeki 14 kulübeden oluşan 23 yapının inşaatının durdurulmasını istediğini aktardı.

Şukayr, söz konusu caminin "yıllar önce inşa edilerek ibadete açıldığını", 4'er dairenin bulunduğu iki binanın da yarısının yerleşime hazır olduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, bu 23 yapının tümünün "C bölgesi"nde bulunduğuna işaret etti.

Selfit Valisi Abdullah Kamil de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik "zulüm siyaseti" yürüttüğüne dikkati çekti.

Batı Şeria'daki bölgeler

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

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Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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