Kosovalı liderler AB'nin vize serbestisi kararını sevinçle karşıladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, kararın, çeşitli gecikme ve adaletsizliklere rağmen Kosova halkının yıllardır gösterdiği eşsiz kararlılığın hakkı olduğunu söyledi.

Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "1 Ocak 2024'te vatandaşlarımız kendilerini ait oldukları ve yüzyıllar boyunca katkıda bulundukları kıtada özgürce hareket etmek için diğer Avrupa halklarıyla eşit hissedecekler. Artık Avrupa ülkelerine seyahat etmek daha kolay, ailelerimiz daha yakın, ilerleme ve işbirliği fırsatları daha fazla." ifadesine yer verdi.

Osmani ayrıca kararın, Avrupa'da demokrasi ve birlik için de bir zafer olduğunu vurguladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Kosova halkının bu kararı hak ettiğini vurgulayarak "Avrupa Parlamentosu, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza vizesiz seyahati onayladı. Bu bizi AB'ye ve AB'nin sunduğu zenginliğe katkıda bulunmaya önemli bir adım daha yaklaştırıyor." ifadesini kullandı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da "Hep birlikte Avrupa'yız!" mesajını paylaştı.

Muhalefetteki Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku ise "Haksız ve adaletsiz bir muamele nihayet sona eriyor. Bu dönüm noktasını kutluyor ve Avrupa ailesi içinde bir gelecek için sabırsızlanıyoruz." paylaşımında bulundu.

Öte yandan Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi yarın Strasbourg'a gidiyor.

Bislimi, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın da katılacağı Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahatine ilişkin kararın resmi imza törenine katılacak.

Kosova vatandaşları, kararın resmi gazetede yayımlanması ardından 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.