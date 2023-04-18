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Dünya
AA 18.04.2023 18:45

Aliyev: Azerbaycan bayrağının yakılmasının müellifi Ermenistan devletidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasına ilişkin, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir" dedi.

Aliyev: Azerbaycan bayrağının yakılmasının müellifi Ermenistan devletidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyaret ettiği Salyan ilinde Azerbaycan Devlet Televizyonunun sorularını yanıtladı.

Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde bir kişinin, Azerbaycan bayrağını yakmasına değinen Aliyev, olayın bireysel ya da tesadüf olmadığını, Ermenistan hükümetince bilerek yapılan kirli bir eylem olduğunu vurguladı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı

Aliyev, olayı gerçekleştiren şahsın hiçbir ceza almadığını ve "kahraman" ilan edildiğini belirterek, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olayın kendilerini sarsamayacağını dile getiren Aliyev, "Ancak onlar iyi düşünsünler. Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler." dedi.

"Onlar galibiyetlerini Azerbaycan'a armağan etti"

Aliyev, Erivan'daki şampiyonada kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'a da değinerek, şunları söyledi:

"Mihriban Hanım ve ben, bu kızlarımızı kutladık. Çünkü onlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın düşmanı bir devlette galibiyet elde ettiler, Türk bayrağını dalgalandırdılar. Ermeniler, bizim bayrağımızı yaktı ama Türk bayrağı orada dalgalandı. İstiklal Marşı seslendirildi. İstiklal Marşı öyle bir seslendi ki orada oturan bütün düşmanların kulakları sağır oldu. Onlar galibiyetlerini Azerbaycan'a armağan etti. Bu yüzden de tüm Azerbaycan halkının sevgisini kazandılar."

Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov'a milli sporcular Cansu Bektaş ile Gamze Altun'u Azerbaycan'a davet etmesi için talimat verdiğini aktaran Aliyev, "Onlarla gurur duyuyoruz. Bu olay sadece spor tarihine değil, tüm dünya siyaset tarihine, Türk dünyasının tarihine geçecektir. Türk dünyasının her bir çocuğu her birimiz Cansu ve Gamze gibi olmalıyız. Ben bunu arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını yakmıştı. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, bu durum üzerine sporcuları geri çekme kararı almıştı.

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Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev Halter
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