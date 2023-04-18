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Dünya
AA 18.04.2023 17:44

İsrail güçleri Cenin'de 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 7'si gerçek mermiyle olmak üzere 8 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri Cenin'de 8 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin, Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemesinin ardından askerler ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktı.

Devlete ait "Filistin'in Sesi Radyosu" onlarca İsrail zırhlı askeri aracının kampa ve civar mahallelere girdiğini duyurdu.

İsrail özel kuvvetlerini taşıyan Filistin plakalı bir araçtan gençlere ateş edildiği aktarılan haberde, iki buldozerin de İsrail güçlerinin ilerlemesini engellemek amacıyla yerleştirilen demir tümsekleri kaldırmak için kullanıldığı kaydedildi.

İsrail güçleri baskından 1 buçuk saat sonra bölgeden çekildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7'si gerçek mermiyle, 1'i şarapnel parçalarıyla olmak üzere 8 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Filistin devlet televizyonu da İsrail güçlerinin, baskından bir buçuk saat sonra bölgeden çekildiğini ve bir Filistinliye yönelik gözaltı operasyonunu gerçekleştiremediğini paylaştı.

İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İsrail ordusu, 2023'ün başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde baskınlara tepki gösteren Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor.

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İsrail Batı Şeria
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