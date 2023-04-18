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Dünya
AA 18.04.2023 17:42

Pekin'de hastanede yangın: 21 kişi hayatını kaybetti

Çin'in başkenti Pekin'de bir hastanenin hasta kabul bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü aktarıldı.

Beijing Daily'nin haberine göre, Fıngtay ilçesindeki Pekin Çangfıng Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında şu ana dek en az 21 kişi hayatını kaybetti, 71 hasta tahliye edildi.

İtfaiye, sağlık, acil durum ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın kontrol altına alındı.

Dumanlar içindeki hastane binasının pencerelerinden çarşaflarla sarkan, bina duvarına uzatılan merdivenlere ulaşmaya çalışan insanların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Yangının sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Pekin'de hastanede yangın: 21 kişi hayatını kaybetti
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