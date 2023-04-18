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Dünya
AA 18.04.2023 18:55

Kazakistan ve Azerbaycan savunma alanında iş birliğini görüştü

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, iki ülke arasında savunma alanında iş birliğini geliştirme konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan ve Azerbaycan savunma alanında iş birliğini görüştü
[Fotograf: AA]

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov için Bakanlık binasında karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Kazak Bakan Jaksılıkov, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile bir araya geldi.

Karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog ortamında gerçekleşen görüşmede, bakanlar, çok taraflı ikili ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulundu ve iş birliğini geliştirmek için atılması gereken adımları belirledi.

Kazakistan ile Azerbaycan’ın askeri alandaki iş birliğinin mevcut durumunu değerlendiren bakanlar, özellikle askeri ve teknik iş birliği, ortak muharebe eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi, personel eğitimi ve savunma bakanlıkları arasında daha fazla iş birliğinin diğer konuları hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazakistan Savunma Bakanı Jaksılıkov, görüşmede, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Astana’ya ziyaretini hatırlatarak, “Liderlerimiz siyaset, ekonomi, ulaşım, transit, kültür ve beşeri alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik Kazak-Azerbaycan stratejik ortaklığı ve ittifakının temel konularını belirledi.” dedi.

Jaksılıkov, askeri alanda da Azerbaycan ile iş birliğinin geliştirilmesi için perspektiflerin olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve heyeti, Astana temasları kapsamında Milli Savunma Üniversitesini ziyaret etti.

Hasanov’un, Almatı’daki Kara Kuvvetleri Askeri Enstitüsünü ziyaret etmesi ve Kazak askerlerin eğitim sürecine tanıklık etmesi planlanıyor.

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