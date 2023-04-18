Almanya'da Bremen Eyalet Meclisi Başkanı makam koltuğunu çocuklara devretti

Sosyal Demokrat Partili Mustafa Güngör'ün organize ettiği etkinlikte Pastorenweg ve Uphuser okulundaki Türk öğrenciler eyalet meclisini gezdi.

Bremen Eyalet Meclis Başkanı Imhoff, çocukları makamında kabul ederek 23 Nisan hakkında bilgi aldı.

23 Nisan'da öğrencilerin sembolik olarak yöneticilerin makam koltuklarına oturma geleneğini öğrenen Imhoff, kendisini ziyarete gelen öğrencileri sırayla makam koltuğuna oturttu.

[Fotoğraf: AA]

Imhoff çocukların, "Okullarda her sene sınıf gezileri yapılsın. Okulların yüzme havuzları olsun. Bayramlarda bizlere hediye verilsin. Sınıf öğretmenlerimiz sizler gibi sempatik olsun." taleplerini de not ettiğini ifade etti.

Çocukların heyecanını gören Imhoff, "Heyecanlanmanız çok doğal. Ben sizlerin yaşındayken bu tür makam ziyaretleri yapmamıştım." dedi.

Ardından genel kurul salonunu ziyaret eden çocuklar, burada eyalet meclis üyesi Mustafa Güngör'den meclisin işlevi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.