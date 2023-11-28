İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ya da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 59'u çocuk 242 Filistinli öldürüldü.

Söz konusu saldırılarda 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

Hamas ve İsrail arasında varılan çatışmalara "insani ara" mutabakatına rağmen Batı Şeria'daki İsrail şiddeti sürüyor.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 171 Filistinli öldürülmüştü.

Batı Şeria'da 18 yılın "en kanlı" dönemi yaşanıyor

BM'ye göre, İsrail ordusunun orantısız güç kullanması ve silahlı Yahudi yerleşimcilerin artan saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da 18 yılın en kanlı dönemi yaşanıyor.

Batı Şeria'da, İsrail askerleri ya da silahlı yerleşimcilerin saldırılarıyla 171 Filistinlinin öldürüldüğü 2022 yılı, BM'nin bölgedeki can kayıplarını kayıt altına almaya başladığı 2005'ten sonra "en kanlı yıl" olarak açıklanmıştı.

Batı Şeria'da bu yıl 7 Ekim'e kadarki dönemde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 200 Filistinli, İsrail şiddeti sonucu yaşamını yitirmişti.