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Dünya
AA 19.02.2025 23:55

İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığının bir buçuk ay önce askerlerin psikoterapi alması için başlattığı programa başvuruların sayısı 170 bine ulaştı.

İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu
[Fotograf: AA]

Haberde, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi.

Bakanlığın askerlerin normal hayata dönüşünü kolaylaştırmak için başlatılan psikolojik destek programına yönelik yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiği de aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise geçen hafta 150 terapistin bakanlık bünyesindeki programa dahil edildiği belirtilirken, askerlerden gelen yoğun talebi karşılamak için uzaktan ve grup tedavileri başlatılması üzerine çalışma yapıldığı kaydedildi.

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