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Dünya
AA 19.02.2025 23:19

Trump yönetimi, 8 Latin Amerika kartelini "yabancı terör örgütü" olarak nitelendirdi

ABD Federal hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanan kararda, ABD'nin Venezuela, El Salvador ve Meksika'daki 8 suç örgütünü "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı açıklandı.

Trump yönetimi, 8 Latin Amerika kartelini "yabancı terör örgütü" olarak nitelendirdi
[Fotograf: Reuters]

Alınan bu kararla Venezuela'daki "Tren de Aragua", El Salvador'daki "MS-13" ve Meksika'daki 6 kartel, ABD tarafından "yabancı terör örgütü" olarak belirlendi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, söz konusu karar öncesinde yaptığı açıklamada "Eğer bu kararname (Meksika'da) bölge dışı eylemlerle ilgiliyse, bunları kabul etmiyoruz." ifadesini kullanarak, Meksika'nın "egemenliğinin ihlal edilmesini" reddettiklerini belirtti.

Meksika'nın ortak soruşturmaların ilerletilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ifade eden Sheinbaum, "Eğer bu kararnameyi ABD'de kara para aklama ve ABD'de faaliyet gösteren, uyuşturucu satışı yapan suç gruplarını daha da fazla araştırmak için çıkarırlarsa, bu çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

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