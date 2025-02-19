Hamas, 20 Şubat'ta "İsrail saldırısında ölen 4 kişinin naaşlarını teslim edeceğini" duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşların 20 Şubat'ta teslim edileceği kaydedildi.

Ebu Ubeyde, yarın naaşı teslim edilecek 4 kişinin "İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini" şu sözlerle vurguladı:

"Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı."

Filistinli esirler 22 Şubat'ta serbest bırakılacak

Öte yandan Hamas'tan yapılan bir başka açıklamada, 4 İsraillinin naaşına karşılık Filistinli esirlerin ise 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı duyuruldu.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılması kararlaştırılan ve hayatta olan İsrailli esirlerin kalanının da 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı aktarıldı.

Cumartesi günü serbest bırakılacak İsraillilerin sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin arasında Hişam es-Seyyid ve Avira Mengistu'nun da bulunduğu belirtildi.

The Times of Israel’in haberine göre, 22 Şubat’ta Hamas Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed isimli hayattaki 6 esiri teslim edecek.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki 33 kişilik listede yer alan ve gelecek hafta cenazelerinin teslim edilmesi beklenen İsrailli esirler ise Itzik Elgarat, Shlomo Mantzur, Ohad Yahalomi ve Tsahi Idan.