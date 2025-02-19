Hafif Kar Yağışlı -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2025 22:09

Hamas, 20 Şubat'ta "İsrail saldırısında ölen 4 kişinin naaşlarını teslim edeceğini" duyurdu

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, yarın naaşlarını teslim edeceği esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.

Hamas, 20 Şubat'ta "İsrail saldırısında ölen 4 kişinin naaşlarını teslim edeceğini" duyurdu
[Fotograf: AA]

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşların 20 Şubat'ta teslim edileceği kaydedildi.

Ebu Ubeyde, yarın naaşı teslim edilecek 4 kişinin "İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini" şu sözlerle vurguladı:

"Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı."

Filistinli esirler 22 Şubat'ta serbest bırakılacak

Öte yandan Hamas'tan yapılan bir başka açıklamada, 4 İsraillinin naaşına karşılık Filistinli esirlerin ise 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı duyuruldu.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılması kararlaştırılan ve hayatta olan İsrailli esirlerin kalanının da 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı aktarıldı.

Cumartesi günü serbest bırakılacak İsraillilerin sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin arasında Hişam es-Seyyid ve Avira Mengistu'nun da bulunduğu belirtildi.

The Times of Israel’in haberine göre, 22 Şubat’ta Hamas Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed isimli hayattaki 6 esiri teslim edecek.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki 33 kişilik listede yer alan ve gelecek hafta cenazelerinin teslim edilmesi beklenen İsrailli esirler ise Itzik Elgarat, Shlomo Mantzur, Ohad Yahalomi ve Tsahi Idan.

ETİKETLER
Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
20:30
Ukrayna: Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor
21:04
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
19:21
"Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli sona erdi
21:37
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:05
Kocaeli'de kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
Bartın ve Düzce'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Bartın ve Düzce'de şiddetli rüzgar etkili oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ