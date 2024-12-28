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Dünya
TRT Haber 28.12.2024 15:36

İsrail basını: Esed, devrilmeden önce İsrail ile iş birliği yapmak istedi

İsrail’de yayımlanan Yedioth Aharonot gazetesi, Esed’in devrilmeden önce İsrail ile iş birliği yapmaya hazırlandığını yazdı. Habere göre İsrail ile Whatsapp üzerinden iletişim kuran Esed, rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında, Lübnan’a silah sevkiyatını durdurmayı önerdi.

İsrail basını: Esed, devrilmeden önce İsrail ile iş birliği yapmak istedi

İsrail merkezli Yedioth Aharonot, gazetesi Esed'in, devrilmeden önce İsrail ile iş birliği yapmak istediğini yazdı. Gazete, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın, Esed ile uzun süredir iletişimde olduğunu belirtti.

Habere göre İsrail, Esed ve yakın çevresiyle temas kurmak için gizli operasyonlar yürüttü. Mesajlar, WhatsApp'ta 'Musa' ismini kullanan İsrailli istihbarat ajanları aracılığıyla gönderildi. Söz konusu mesajlar, Şam'daki üst düzey yetkililere ulaştırıldı. Esed bu şekilde İsrail ile yıllarca iletişim kurdu.

Operasyonlardan birinde Esed’in İsrail’e anlaşma teklif ettiği öne sürüldü. Buna göre Esed, rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatını durdurmayı müzakere etmeye çalıştı.

Esed’in devrilmesinin ardından kirli ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. Görünürde İsrail ile ilişkisi kötü olan rejimin, daha önce de İsrail ile gizli iş birliği içinde olduğu iddia edilmişti. İsrail’in rejimin istihbarat binasını vurması da bu iddiayı güçlendirmişti.

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İsrail Lübnan Mossad
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