Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 28.12.2024 15:30

Şeyh Hatem: Suriye'deki Aleviler gelecekten umutlu

Suriye'de Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Hatem, yeni dönemden umutlu olduğunu söyledi. Şeyh Hatem, "Bu süreçte, bize zulmeden bir rejimden adaleti yaşayabileceğimiz bir sisteme geçtiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeyh Hatem: Suriye'deki Aleviler gelecekten umutlu

Suriye'deki Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Hatem, yeni yönetimden ve gelecekten umutlu olduklarını dile getirdi, devrilen rejimin, zulmeden bir yapı olduğuna dikkat çekti.

"Bize gerçek anlamda zulmeden bir rejimden, adaleti yaşayabileceğimiz bir siteme geçtiğimizi görüyoruz." diyen Şeyh Hatem, kendilerini azınlık değil, toplumun önemli bir bileşeni olarak gördüklerini vurguladı.

Suriye'deki tüm mezheplere de seslenen Şeyh Hatem, "Hadi gelin el ele verip her yerde çalışalım. Vatan hepimizin." dedi

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Rusya Devlet Başkanı Putin, Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:53
Putin Aliyev'den özür diledi
15:41
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
15:29
İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de açılacak
15:27
Yeni Türk zırhlısı ilk görevine ihracatla başlıyor
14:44
'Minik' yeni yuvasında
14:25
Rusya Devlet Başkanı Putin, Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onayladı
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ