Şeyh Hatem: Suriye'deki Aleviler gelecekten umutlu

Suriye'deki Alevi toplumunun önde gelen isimlerinden Şeyh Hatem, yeni yönetimden ve gelecekten umutlu olduklarını dile getirdi, devrilen rejimin, zulmeden bir yapı olduğuna dikkat çekti.

"Bize gerçek anlamda zulmeden bir rejimden, adaleti yaşayabileceğimiz bir siteme geçtiğimizi görüyoruz." diyen Şeyh Hatem, kendilerini azınlık değil, toplumun önemli bir bileşeni olarak gördüklerini vurguladı.

Suriye'deki tüm mezheplere de seslenen Şeyh Hatem, "Hadi gelin el ele verip her yerde çalışalım. Vatan hepimizin." dedi