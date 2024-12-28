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Dünya
AA 28.12.2024 14:19

Kremlin: Aktau'daki uçak kazasına ilişkin Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin araştırma sürecinde, Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kremlin: Aktau'daki uçak kazasına ilişkin Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazırız
[Fotograf: AA]

Peskov, Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin’in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.

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