İsrail basını: ABD ile Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması için ilerleme sağlandı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gallant'ın, geçen hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, ABD'li yetkililerle, bölgenin güvenliğinden ve insani yardım girişinden sorumlu olacak çok uluslu gücün Gazze'de görevlendirilmesi konusunda müzakerelerde bulunduğu iddia edildi.

Gallant, bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya iletti.

ABD unsurlarını içerip içermeyeceği netlik kazanmayan çok uluslu gücün 3 Arap ülkesinden oluşacağı ifade edildi ancak bu ülkelerin adı verilmedi.

Haberde, söz konusu çok uluslu güce ilişkin başka ayrıntı yer almadı.

Amerikan haber sitesi Axios, 28 Mart'ta Gallant'ın, ABD'ye Gazze'de görevlendirilmek üzere çok uluslu güç oluşturma teklifinde bulunduğunu belirtilmişti.

İsrail'in, söz konusu çok uluslu güçle, Hamas'ın savaş bittikten sonra Gazze'de yeniden kontrolü ele geçirmesine engel olmaya çalıştığı belirtiliyor.