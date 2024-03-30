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Dünya
AA 30.03.2024 00:30

İngiltere'de kara kuvvetlerindeki askerlerin sakal ve bıyık uzatma yasağını kaldırdı

İngiltere'de kara kuvvetleri personeli için uygulanan sakal ve bıyık uzatma yasağı kaldırıldı.

İngiltere'de kara kuvvetlerindeki askerlerin sakal ve bıyık uzatma yasağını kaldırdı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, X hesabından yaptığı paylaşımda, bir ankete göre erkeklerin yüzde 54'ünün sakal ve bıyık bıraktığını belirtti.

Orduya asker alımının önemli önceliklerin arasında olduğuna işaret eden Shapps, "Ordudan modası geçmiş sakal yasağını tekrar değerlendirmesini istedim. Bugün de kurallarda anlamlı bir değişiklik yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kamu yayıncısı BBC'ye konuşan ordu sözcüsü de aylar süren değerlendirmenin ardından yasağın kaldırıldığını belirtti.

Yalnızca özel durumlarda tıraş gerekeceği değerlendirmesini yapan sözcü, yasağın kalkmasıyla gençlerin orduya katılma oranında artış beklediklerini kaydetti.

Yeni düzenlemeye göre kara kuvvetlerinde görevli askerlere 2,5 santimetreye kadar sakal uzatma izni verilecek. Askerlerin boyun ve elmacık kemikleri tıraşlı olacak, sakallar eşit boyutta, düzenli ve abartılı boyanmamış olacak.

Shapps, aralıkta verdiği mülakatta, "Silahlı kuvvetler, insanların sakalı olup olmadığı konusunda son derece titiz ancak günümüzde insanlar sakal uzatıyor. Nasıl olur da hala askere alımlarda zorlanıyoruz ve insanlara keyfi olarak sakallı şekilde orduya katılamazsınız diyoruz. Bu, saçmalık. Modernleşme zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinde görevli askerlerin, 2019'dan beri sakal ve bıyık uzatması serbest.

Ayrıca Müslüman ve Sihlere de operasyonları, sağlık ve hijyen kurallarını riske atmayacakları şekilde sakal uzatma izni veriliyor.

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