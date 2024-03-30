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Dünya
AA 30.03.2024 00:20

İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Halil, Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığı aktarılan açıklamaya göre, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın ettiği Doğu Kudüs'te de gözaltına alınanlar var.

Bugün 25 kişinin daha alınmasıyla 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 7 bin 870'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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