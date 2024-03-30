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Dünya
AA 30.03.2024 00:05

Özbekistan’da kamuya açık alanlarda güvenlik önlemleri artırılacak

Özbekistan’da kamu alanlarında ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde güvenlik önlemleri sıkılaştırılacak.

Özbekistan’da kamuya açık alanlarda güvenlik önlemleri artırılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İçişleri Bakanlığı ve Milli Muhafız Ordusu yetkilileriyle ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik bir toplantı düzenledi.

Yetkililer, alışveriş ve eğlence merkezleri, parklar ve pazar yerleri gibi vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde kamu düzeninin korunmasına ilişkin Mirziyoyev'e rapor sundu.

Mirziyoyev de kamu güvenliğine yönelik yeni tehdit ve risklerin arttığı bugünkü koşullarda, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik kolluk kuvvetler ile ticari kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları ve ticari kuruluşlar arasında bu konuda işbirliğini öngören bir kanun taslağı hazırlanması talimatını verdi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve Milli Muhafız Ordusu Komutanlığı, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve ahalinin kalabalık olduğu yerlerde olası terör saldırıları ve diğer olağanüstü olayların önlenmesine yönelik etkili tedbirlerin alınması konusunda görevlendirildi.​​​​​​​

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